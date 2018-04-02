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Market News
April 2, 2018 / 7:49 AM / in a day

BRIEF-Philippine's Competition Watchdog Says Looking At Uber-Grab Deal

Reuters Staff

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Uber Technologies Inc:

* UBER DEAL LIKELY TO HAVE FAR REACHING IMPACT ON RIDING PUBLIC, TRANSPORTATION SERVICES

* PHILIPPINE’S COMPETITION WATCHDOG SAYS LOOKING AT THE DEAL CLOSELY WITH THE END VIEW OF POTENTIALLY REVIEWING IT FOR COMPETITION CONCERNS

* SHARING MARKET

* PHILIPPINE’S COMPETITION WATCHDOG SAYS IN THE EVENT THEY WILL NOT SUBMIT VOLUNTARILY TO PCC JURISDICTION, THE COMMISSION COULD LAUNCH REVIEW OR OPEN CASE THAT MAY BLOCK THE DEAL Further company coverage: (Reporting By Neil Jerome Morales)

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