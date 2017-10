Sept 27 (Reuters) - Philippos Nakas Sa

* H1 2017 TURNOVER EUR 19.82 MILLION VERSUS EUR 19.35 MILLION YEAR AGO

* H1 EBITDA EUR 1.78 MILLION VERSUS EUR 2.41 MILLION YEAR AGO

* H1 NET PROFIT DOWN AT EUR 766,242 Source text : bit.ly/2xMsHsZ Further company coverage: (Gdynia Newsroom)