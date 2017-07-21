FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a month ago
BRIEF-Philips Lighting Q2 net income rises to 73 million euros
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Fed worried about weak inflation
Economy
Fed worried about weak inflation
Opioid overdoses leading to more ICU admissions, deaths
Health
Opioid overdoses leading to more ICU admissions, deaths
Petronas 2.0: 'Whether crude is at $80 or $40, every dollar counts'
Reuters Focus
Petronas 2.0: 'Whether crude is at $80 or $40, every dollar counts'
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
July 21, 2017 / 5:14 AM / a month ago

BRIEF-Philips Lighting Q2 net income rises to 73 million euros

1 Min Read

July 21 (Reuters) - PHILIPS LIGHTING NV:

* H1 SALES AMOUNTED TO EUR 3,389 MILLION

* REG-PHILIPS LIGHTING REPORTS SECOND QUARTER SALES OF EUR 1.7 BILLION AND OPERATIONAL PROFITABILITY OF 10.2%

* Q2 ADJUSTED EBITA OF EUR 174 MILLION (Q2 2016: EUR 161 MILLION)

* Q2 NET INCOME OF EUR 73 MILLION (Q2 2016: EUR 57 MILLION)

* ON TRACK TO FURTHER IMPROVE ADJUSTED EBITA MARGIN BY 50-100 BASIS POINTS FOR FULL YEAR

* ON TRACK TO DELIVER SOLID FREE CASH FLOW FOR FY

* WHILE WE ARE CAUTIOUS GIVEN GLOBAL ECONOMIC UNCERTAINTY, WE ARE CONFIDENT THAT WE WILL RETURN TO POSITIVE COMPARABLE SALES GROWTH IN COURSE OF THIS YEAR Source text: philips.to/2ug9M61 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.