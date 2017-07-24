FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
23 days ago
BRIEF-Philips Q2 net income from continuing operations rises to 161 million euros
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Cities step up removal of Confederate statues, despite violence
U.S.
Cities step up removal of Confederate statues, despite violence
Pain for OxyContin maker
OxyContin
Pain for OxyContin maker
Trump's popularity faces test in Alabama's Senate race
Politics
Trump's popularity faces test in Alabama's Senate race
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
July 24, 2017 / 5:46 AM / 23 days ago

BRIEF-Philips Q2 net income from continuing operations rises to 161 million euros

1 Min Read

July 24 (Reuters) - KONINKLIJKE PHILIPS NV:

* Q2 NET INCOME FROM CONTINUING OPERATIONS AMOUNTED TO EUR 161 MILLION, COMPARED TO EUR 118 MILLION IN Q2 2016

* Q2 INCOME FROM OPERATIONS (EBIT) AMOUNTED TO EUR 252 MILLION, OR 5.9% OF SALES, COMPARED TO EUR 265 MILLION, OR 6.4% OF SALES, IN Q2 2016

* Q2 ADJUSTED EBITA IMPROVED 15% TO EUR 439 MILLION, OR 10.2% OF SALES, COMPARED TO EUR 383 MILLION, OR 9.3% OF SALES, IN Q2 2016

* PHILIPS REPORTS Q2 SALES OF EUR 4.3 BILLION, WITH 4% COMPARABLE SALES GROWTH; NET INCOME FROM CONTINUING OPERATIONS AMOUNTED TO EUR 161 MILLION, DRIVEN BY A 15% INCREASE IN ADJUSTED EBITA TO EUR 439 MILLION

* AS OF Q2 2017, PHILIPS PRESENTS RESULTS OF PHILIPS LIGHTING AS A DISCONTINUED OPERATION

* Outlook for 2017 Remains Unchanged

* CONTINUES TO BE IN DISCUSSIONS ON CIVIL MATTER WITH US DEPARTMENT OF JUSTICE REPRESENTING FDA ARISING FROM PAST INSPECTIONS BY FDA IN AND PRIOR TO 2015 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.