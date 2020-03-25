Healthcare
March 25, 2020 / 5:29 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Philips Successfully Prices Offering Of Notes For EUR 1 Billion

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Koninklijke Philips NV:

* PHILIPS SUCCESSFULLY PRICES OFFERING OF NOTES FOR EUR 1 BILLION

* ISSUE PRICE FOR NOTES DUE 2025 IS 99.550% WITH A COUPON OF 1.375%, RESULTING IN A YIELD OF 1.469%.

* ISSUE PRICE FOR NOTES DUE 2030 IS 99.204% WITH A COUPON OF 2.000%, RESULTING IN A YIELD OF 2.089%

* SETTLEMENT AND ISSUE OF NOTES IS SCHEDULED FOR MARCH 30, 2020

* PRICING OF ITS ISSUE OF EUR 500 MILLION FIXED RATE NOTES DUE 2025 AND EUR 500 MILLION FIXED RATE NOTES DUE 2030

* NET PROCEEDS WILL FURTHER ENHANCE COMPANY’S LIQUIDITY POSITION IN VIEW OF POSSIBLE CONTINUED IMPACT OF COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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