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BRIEF-Philips to acquire Electrical Geodesics for GBP 29 mln
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June 22, 2017 / 6:04 AM / in 2 months

BRIEF-Philips to acquire Electrical Geodesics for GBP 29 mln

1 Min Read

June 22 (Reuters) - KONINKLIJKE PHILIPS NV

* PHILIPS TO ACQUIRE ELECTRICAL GEODESICS, INC. TO ESTABLISH INTEGRATED NEUROLOGICAL IMAGING, MAPPING AND THERAPY GUIDANCE PORTFOLIO

* EGI STOCKHOLDERS WILL RECEIVE, IN CASH, 105.4 PENCE PER EGI SHARE‍​

* TRANSACTION TOTAL EQUITY VALUE OF GBP 29.0 MILLION (APPROXIMATELY EUR 32.9 MILLION).‍​

* TRANSACTION IS SUBJECT TO CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS, INCLUDING EGI STOCKHOLDER APPROVAL, AND IS EXPECTED TO CLOSE IN THE THIRD QUARTER OF 2017

* EGI STOCKHOLDERS WILL RECEIVE, IN CASH, 105.4 PENCE PER EGI SHARE, WHICH CONSTITUTES A 36.0 PERCENT PREMIUM TO EGI'S CLOSING PRICE ON JUNE 21, 2017 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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