Healthcare
April 8, 2020 / 4:53 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Philips, U.S. Government Collaborate In Ventilator Production

1 Min Read

April 8 (Reuters) - Koninklijke Philips NV:

* PHILIPS AND THE U.S. GOVERNMENT COLLABORATE IN VENTILATOR PRODUCTION RAMP UP TO COMBAT COVID-19 PANDEMIC

* PHILIPS AND THE U.S. GOVERNMENT COLLABORATE IN VENTILATOR PRODUCTION RAMP UP TO COMBAT COVID-19 PANDEMIC

* PHILIPS WILL INVEST SEVERAL TENS OF MILLIONS IN ITS VENTILATOR MANUFACTURING SITES IN U.S.

* KONINKLIJKE PHILIPS - U.S. GOVERNMENT AND PHILIPS AGREED TO TEAM UP TO INCREASE PRODUCTION OF HOSPITAL VENTILATORS IN ITS MANUFACTURING SITES IN U.S.

* PHILIPS PLANS TO DOUBLE PRODUCTION BY MAY 2020 AND ACHIEVE A FOUR-FOLD INCREASE BY Q3 OF 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below