FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 hours ago
BRIEF-Phoenix Mecano H1 result up 4.7 pct at 14.3 million euros
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Abe sends ritual offering to war dead on WW2 anniversary
japan
Abe sends ritual offering to war dead on WW2 anniversary
How many more deals can Netflix pull off?
Reuters TV
How many more deals can Netflix pull off?
Understanding Kim Jong Un’s nuclear game plan
Commentary
Understanding Kim Jong Un’s nuclear game plan
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Switzerland Market Report
August 15, 2017 / 5:09 AM / 2 hours ago

BRIEF-Phoenix Mecano H1 result up 4.7 pct at 14.3 million euros

1 Min Read

Aug 15 (Reuters) - PHOENIX MECANO AG:

* ‍GROSS SALES ROSE BY 10.1% IN FIRST HALF OF 2017, FROM EUR 292.4 MILLION TO EUR 322.0 MILLION​

* H1 ‍NET SALES TOTALLED EUR 319.0 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 289.7 MILLION)​

* H1 ‍RESULT OF PERIOD AFTER TAXES WAS EUR 14.3 MILLION, UP 4.7% ON PREVIOUS YEAR (EUR 13.7 MILLION)​

* ‍EXPECT FURTHER SALES PROGRESS FOR GROUP AS A WHOLE IN SECOND HALF OF 2017

* ‍STILL EXPECTS AN OPERATING RESULT IN TARGET RANGE OF EUR 36-40 MILLION IN 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.