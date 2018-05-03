FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
May 3, 2018 / 11:37 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Phoenix says Co, Standard Life Aberdeen Actively Progressing With Separation And Integration Planning For Proposed Transaction

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Phoenix Group Holdings:

* PHOENIX AND STANDARD LIFE ABERDEEN ARE ACTIVELY PROGRESSING WITH SEPARATION AND INTEGRATION PLANNING FOR PROPOSED TRANSACTION

* STANDARD LIFE ABERDEEN CONTINUES TO ENGAGE WITH ITS UK REGULATORS IN RELATION TO FUTURE PRUDENTIAL SUPERVISION OF GROUP

* STANDARD LIFE ABERDEEN IS ALSO CONSIDERING POTENTIAL FOR A SUBSTANTIAL RETURN OF CAPITAL TO SHAREHOLDERS FOLLOWING COMPLETION

* CO “MADE GOOD PROGRESS WITH FINANCING” FOR DEAL, ISSUED INAUGURAL RESTRICTED TIER I BOND ON 26 APRIL; CONTINUES TO ENGAGE WITH REGULATORS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.