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April 20, 2020 / 2:37 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Phumelela Gaming And Leisure Says All Its Betting Shops Are Closed With No Revenues

1 Min Read

April 20 (Reuters) - Phumelela Gaming and Leisure Ltd :

* JSE: PHM - COVID-19 IMPACT ON JSE LISTINGS REQUIREMENTS

* PHUMELELA GAMING AND LEISURE LTD - ALL OF PHUMELELA’S BETTING SHOPS ARE CLOSED WITH NO REVENUES BEING EARNED

* PHUMELELA GAMING AND LEISURE LTD - CO’S SHARE OF BETTING LEVIES, WORTH R75M P.A., THAT WERE WITHDRAWN IN APRIL 2019 HAVE NOT YET BEEN REINSTATED

* PHUMELELA GAMING AND LEISURE - CANNOT RELIABLY QUANTIFY FINANCIAL EFFECT FOR THIS OR NEXT FINANCIAL YEAR CAUSED BY COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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