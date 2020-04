April 10 (Reuters) - Przedsiebiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona SA:

* MARCH REVENUE 20.8 MILLION ZLOTYS, DOWN 47% Y/Y

* ON CORONAVIRUS: SEES FLIGHT SUSPENSION PERIOD AND PANDEMIC IMPACT AS KEY FACTORS SHAPING GROUP’S FUTURE SALES RESULTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)