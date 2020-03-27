Healthcare
March 27, 2020 / 3:36 PM / in an hour

BRIEF-PICC Property And Casualty FY Net Earned Premiums Rise

1 Min Read

March 27 (Reuters) - PICC Property and Casualty Co Ltd :

* FY NET EARNED PREMIUMS RMB 380,683 MILLION VERSUS RMB 344,124 MILLION

* FY PROFIT ATTRIBUTABLE RMB 24,282 MILLION VERSUS RMB 15,485 MILLION

* FINAL DIVIDEND OF RMB0.461 PER ORDINARY SHARE FOR YEAR PROPOSED

* OUTBREAK OF COVID-19 HAS HAD IMPACT ON OPERATION OF CUSTOMERS, ASSOCIATES, JV AND INVESTEES OF CO, UNITS

* COVID-19 IMPACT NOT MATERIAL TO FINANCIAL POSITION OF CO AS AT 31 DECEMBER 2019

* COMPANY AND UNITS EXPECT THAT THEY CAN MEET THEIR WORKING CAPITAL NEEDS IN FUTURE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below