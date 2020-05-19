Healthcare
May 19, 2020 / 6:40 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Pier 1 Seeks Bankruptcy Court Approval To Wind-Down Business Operations

1 Min Read

May 19 (Reuters) - Pier 1 Imports Inc:

* PIER 1 INTENDS TO PURSUE ORDERLY WIND-DOWN OF BUSINESS OPERATIONS

* PIER 1 IMPORTS INC - HAS FILED A MOTION SEEKING BANKRUPTCY COURT APPROVAL TO BEGIN AN ORDERLY WIND-DOWN OF COMPANY’S RETAIL OPERATIONS

* PIER 1 IMPORTS INC - CO’S DIP LENDERS AGREED CO TO OVERDRAW DIP FACILITY BY APPROX $40 MILLION TO SUPPORT COMPANY’S CONTINUED OPERATIONS

* PIER 1 IMPORTS INC - CO INTENDS TO INITIATE STORE CLOSING EFFORTS AND LIQUIDATION SALES ONCE STORE LOCATIONS CAN REOPEN Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below