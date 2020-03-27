Healthcare
March 27, 2020 / 9:31 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Pihlajalinna Temporarily Withdraws 2020 Outlook

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Pihlajalinna Oyj:

* PIHLAJALINNA IS TEMPORARILY WITHDRAWING ITS OUTLOOK FOR 2020, AND THE IMPACT OF THE CORONAVIRUS EPIDEMIC ON PIHLAJALINNA’S BUSINESS OPERATIONS WILL BE REASSESSED IN THE COMING MONTHS

* ESTIMATES THAT IT WILL ISSUE AN UPDATED OUTLOOK FOR 2020 LATER THIS YEAR.

* DURING FIRST MONTHS OF YEAR, PIHLAJALINNA’S TURNOVER AND PROFITABILITY HAVE DEVELOPED IN EXPECTED MANNER

* IT IS HARD TO ASSESS AND PREDICT FINANCIAL IMPACT CAUSED BY EMERGENCY LAWS ISSUED BY FINNISH GOVERNMENT AND DURATION OF CORONAVIRUS EPIDEMIC ON PIHLAJALINNA’S BUSINESS OPERATIONS

* ON CORONAVIRUS: CORONAVIRUS EPIDEMIC IS NOT EXPECTED TO HAVE A SIGNIFICANT EFFECT ON DEMAND FOR HOUSING SERVICES FOR ELDERLY OR RECRUITMENT SERVICES

* IT IS EXPECTED THAT MORE THAN HALF OF PIHLAJALINNA’S BUSINESS OPERATIONS WILL REMAIN STABLE DESPITE CORONAVIRUS EPIDEMIC

* LONG-TERM FINANCIAL OBJECTIVES REMAIN SAME Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below