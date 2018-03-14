BRIEF-Pihlajalinna To Restructure And Reduce Personnel With About 27 Employees

March 14 (Reuters) - PIHLAJALINNA OYJ:
* PIHLAJALINNA IS RESTRUCTURING AS WELL AS REFORMING ITS SEGMENT REPORTING; CODETERMINATION NEGOTIATIONS HAVE BEEN COMPLETED
* COMPANY IS MOVING FROM A BUSINESS-BASED STRUCTURE TO A GEOGRAPHICAL STRUCTURE.
* NEW ORGANIZATIONAL STRUCTURE WILL ENTER INTO EFFECT ON 14 MARCH 2018.
* NEW STRUCTURE HAS FOUR GEOGRAPHICAL BUSINESS AREAS: MID-FINLAND, SOUTHERN FINLAND, OSTROBOTHNIA AND NORTHERN FINLAND
* CODETERMINATION NEGOTIATIONS COMPLETED, PERSONNEL REDUCTIONS APPROXIMATELY 27
* COSTS OF TERMINATING EMPLOYMENT RELATIONSHIPS RELATED TO RESTRUCTURING AMOUNT TO APPROXIMATELY MEUR 0.6
* CODETERMINATION NEGOTIATIONS AFFECTED APPROXIMATELY 240 PERSONS IN PIHLAJALINNA PLC’S THREE SUBSIDIARIES
* AS A RESULT OF RESTRUCTURING, COST SAVINGS AMOUNT TO APPROXIMATELY EUR 2.8 MILLION PER YEAR
* REDUCTIONS WILL MAINLY AFFECT ADMINISTRATION AND MANAGERIAL AND EXECUTIVE LEVEL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)