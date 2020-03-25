Healthcare
March 25, 2020 / 12:48 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Pilbara Minerals Enters A 5-Year Offtake Agreement With Yibin Tianyi Lithium Industry

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Pilbara Minerals Ltd:

* SECURED NEW LONG-TERM OFFTAKE PARTNER FOR ITS PILGANGOORA LITHIUM-TANTALUM PROJECT IN WESTERN AUSTRALIA

* ENTERED INTO A 5-YEAR OFFTAKE AGREEMENT FOR HIGH QUALITY SPODUMENE CONCENTRATE SUPPLY WITH YIBIN TIANYI LITHIUM INDUSTRY

* TO DATE, HAS NOT EXPERIENCED ANY MATERIAL IMPACT TO ITS PILGANGOORA OPERATIONS DUE TO COVID-19

* PILBARA MINERALS SEES SHIPPED TONNES FOR MARCH QUARTER TO BE CONSISTENT WITH LOWER END OF GUIDANCE OF 35KT - 50KT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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