BRIEF-Ping An Insurance Group Co Of China Completes Private Equity Fundraising For Its Technology Businesses​

Feb 2 (Reuters) - Ping An Insurance Group Co Of China Ltd :
* PRE-IPO FUNDRAISING OF PING AN GOOD DOCTOR HAS BEEN COMPLETED WITH A SIZE OF US$400 MILLION
* PING AN GOOD DOCTOR‘S LISTING APPLICATION HAS BEEN SUBMITTED TO STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
* ANNOUNCES COMPLETION OF PRIVATE EQUITY FUNDRAISING FOR ITS TECHNOLOGY BUSINESSES
* ROUND A FINANCING FOR ONECONNECT HAS BEEN COMPLETED WITH A SIZE OF US$650 MILLION
* A ROUND FINANCING FOR PING AN HEALTHCARE TECHNOLOGY HAS BEEN COMPLETED WITH A SIZE OF US$1.15 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage: