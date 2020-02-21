Healthcare
February 21, 2020 / 11:12 AM / a few seconds ago

BRIEF-Ping An Insurance Group Co Of China Posts Jan Accumulated Gross Premium Incomes Of Units

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Feb 21 (Reuters) - Ping An Insurance Group Co Of China Ltd :

* JAN ACCUMULATED GROSS PREMIUM INCOME PING AN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY OF CHINA, LTD 34.90 BILLION RMB

* JAN ACCUMULATED GROSS PREMIUM INCOMES OF PING AN HEALTH INSURANCE COMPANY OF CHINA RMB1.27 BILLION

* JAN ACCUMULATED GROSS PREMIUM INCOME OF PING AN ANNUITY INSURANCE CO OF CHINA, LTD. RMB1.99 BILLION

* JAN ACCUMULATED GROSS PREMIUM INCOME OF PING AN LIFE INSURANCE COMPANY OF CHINA, LTD 104.59 BILLION RMB Source text for Eikon: Further company coverage:

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