BRIEF-Ping An Insurance Group Co Of China Posts Jan Accumulated Gross Premium Incomes Of Units

Feb 21 (Reuters) - Ping An Insurance Group Co Of China Ltd :
* JAN ACCUMULATED GROSS PREMIUM INCOME PING AN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY OF CHINA, LTD 34.90 BILLION RMB
* JAN ACCUMULATED GROSS PREMIUM INCOMES OF PING AN HEALTH INSURANCE COMPANY OF CHINA RMB1.27 BILLION
* JAN ACCUMULATED GROSS PREMIUM INCOME OF PING AN ANNUITY INSURANCE CO OF CHINA, LTD. RMB1.99 BILLION
* JAN ACCUMULATED GROSS PREMIUM INCOME OF PING AN LIFE INSURANCE COMPANY OF CHINA, LTD 104.59 BILLION RMB Source text for Eikon: Further company coverage: