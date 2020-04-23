Healthcare
April 23, 2020 / 9:47 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Ping An Insurance Group Co Of China Posts Qtrly Net Profit Attributable Rmb 26.06 Bln

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April 23 (Reuters) - 2318.HK:

* QTRLY GROSS WRITTEN PREMIUMS RMB 257,940 MILLION VERSUS RMB 274,386 MILLION

* QTRLY NET PROFIT ATTRIBUTABLE RMB 26,063 MILLION VERSUS RMB 45,517 MILLION

* QTRLY NET EARNED PREMIUMS RMB 240,722 MILLION VERSUS RMB 256,098 MILLION

* WITH GLOBAL SPREAD OF COVID-19, WORLD ECONOMY & INTERNATIONAL TRADE ARE UNDER GROWING DOWNWARD PRESSURE

* INTERNATIONAL FINANCIAL MARKET TURMOIL MAY ESCALATE DUE TO ONGOING GLOBAL SPREAD OF COVID-19

* AFFECTED BY EPIDEMIC, IN SHORT TERM, OFFLINE BUSINESS DEVELOPMENT OF INSURANCE BUSINESS WILL BE HINDERED

* PING AN WILL ACCELERATE TECHNOLOGICAL TRANSFORMATIONS OF TRADITIONAL FINANCIAL BUSINESSES

* IN SHORT TERM, SEES INVESTMENT INCOME TO DECLINE, CREDIT RISKS TO INCREASE & FINANCING DEMAND TO DROP Source text for Eikon: Further company coverage:

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