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April 9, 2018 / 8:16 PM / Updated 8 hours ago

BRIEF-Pingtan Marine Says 27 Fishing Vessels Received Approval From Ministry Of Agriculture And Rural Affairs Of China

Reuters Staff

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Pingtan Marine Enterprise Ltd:

* PINGTAN MARINE ENTERPRISE EXPECTS TO SIGNIFICANTLY INCREASE ITS CURRENT PRODUCTION CAPACITY

* PINGTAN MARINE ENTERPRISE - 27 FISHING VESSELS OF CO RECEIVED APPROVAL DATED APRIL 2 FROM MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL AFFAIRS OF CHINA

* PINGTAN MARINE ENTERPRISE - THE 27 FISHING VESSELS OF CO ARE EXPECTED TO INCREASE CO’S TOTAL ANNUAL HARVEST CAPACITY BY 80,000 TO 110,000 TONS

* PINGTAN MARINE ENTERPRISE - THE 27 FISHING VESSELS OF CO ARE EXPECTED TO INCREASE CO’S TOTAL ANNUAL HARVEST CAPACITY BY 80,000 TO 110,000 TONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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