BRIEF-Pinnacle Entertainment Reports Q1 Gaap Earnings Per Share $0.35

May 9 (Reuters) - Pinnacle Entertainment Inc:
* PINNACLE ENTERTAINMENT REPORTS 2018 FIRST QUARTER FINANCIAL RESULTS
* Q1 REVENUE $628.4 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $641 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.29 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* PINNACLE ENTERTAINMENT - 2018 Q1 RESULTS NEGATIVELY IMPACTED BY “ADVERSE WINTER WEATHER CONDITIONS”
* REMAIN ON TRACK TO COMPLETE PENN NATIONAL TRANSACTION IN SECOND HALF OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)