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May 9, 2018 / 12:07 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Pinnacle Entertainment Reports Q1 Gaap Earnings Per Share $0.35

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - Pinnacle Entertainment Inc:

* PINNACLE ENTERTAINMENT REPORTS 2018 FIRST QUARTER FINANCIAL RESULTS

* Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.35

* Q1 REVENUE $628.4 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $641 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.29 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* PINNACLE ENTERTAINMENT - 2018 Q1 RESULTS NEGATIVELY IMPACTED BY “ADVERSE WINTER WEATHER CONDITIONS”

* REMAIN ON TRACK TO COMPLETE PENN NATIONAL TRANSACTION IN SECOND HALF OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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