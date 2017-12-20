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#Market News
December 20, 2017 / 2:46 PM / Updated 35 minutes ago

BRIEF-Pinnacle Entertainment Says If Deal Terminated By Either Party, Co To Pay Fixed Expense Reimbursement Of $30 Mln To Penn National ‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - Penn National Gaming Inc:

* PINNACLE ENTERTAINMENT-IF DEAL TERMINATED BY EITHER PARTY UNDER SOME CIRCUMSTANCES,CO TO PAY FIXED EXPENSE REIMBURSEMENT OF $30.0 MILLION TO PENN NATIONAL ‍​

* PINNACLE - ‍IF DEAL TERMINATED BECAUSE PENN SHAREHOLDERS FAIL TO APPROVE SHARE ISSUANCE, PENN TO PAY FIXED EXPENSE REIMBURSEMENT OF $60.0 MILLION TO CO

* PINNACLE ENTERTAINMENT SAYS CO WILL BE REQUIRED TO PAY PENN A TERMINATION FEE OF $60.0 MILLION, IF DEAL TERMINATED UNDER SOME CIRCUMSTANCES - SEC FILING

* PINNACLE ENTERTAINMENT SAYS PENN TO PAY CO A TERMINATION FEE EQUAL TO $125.0 MILLION IF MERGER AGREEMENT IS TERMINATED UNDER SOME CIRCUMSTANCES Source text : (bit.ly/2DdY67E) Further company coverage:

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