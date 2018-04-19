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Market News
April 19, 2018 / 11:57 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Pinnacle Renewable Enters Contract With Ube Industries

Reuters Staff

1 Min Read

April 19 (Reuters) - Pinnacle Renewable Holdings Inc :

* PINNACLE RENEWABLE HOLDINGS ANNOUNCES NEW OFF-TAKE CONTRACT IN JAPAN

* SAYS ENTERED CONTRACT WITH UBE INDUSTRIES, DIVERSIFIED JAPANESE CONGLOMERATE WITH ANNUAL REVENUES OF ABOUT $6 BILLION

* SAYS UNDER TERMS OF CONTRACT, CO TO SUPPLY 70,000 METRIC TONS PER ANNUM OF INDUSTRIAL WOOD PELLETS TO UBE BEGINNING LATE 2019

* SAYS ENTERED LONG-TERM, TAKE-OR-PAY OFF-TAKE CONTRACT WITH UBE INDUSTRIES LTD Source text for Eikon: Further company coverage:

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