BRIEF-Pinnacle Renewable Enters Contract With Ube Industries

April 19 (Reuters) - Pinnacle Renewable Holdings Inc :
* PINNACLE RENEWABLE HOLDINGS ANNOUNCES NEW OFF-TAKE CONTRACT IN JAPAN
* SAYS ENTERED CONTRACT WITH UBE INDUSTRIES, DIVERSIFIED JAPANESE CONGLOMERATE WITH ANNUAL REVENUES OF ABOUT $6 BILLION
* SAYS UNDER TERMS OF CONTRACT, CO TO SUPPLY 70,000 METRIC TONS PER ANNUM OF INDUSTRIAL WOOD PELLETS TO UBE BEGINNING LATE 2019
* SAYS ENTERED LONG-TERM, TAKE-OR-PAY OFF-TAKE CONTRACT WITH UBE INDUSTRIES LTD Source text for Eikon: Further company coverage: