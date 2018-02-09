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#Consumer Goods and Retail
February 9, 2018 / 5:14 AM / in 10 hours

BRIEF-Pioneer Food Says Group Turnover Decreased By 2.4% For Qtr Ended Dec 2017​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 9 (Reuters) - Pioneer Food Group Ltd:

* ‍TOTAL VOLUMES ARE 5.2% HIGHER (4.6% EXCLUDING NIGERIA) WHILE GROUP TURNOVER HAS DECREASED BY 2.4% FOR 3 MONTHS ENDED 31 DEC 2017​

* ‍REVENUE FROM GROUP‘S INTERNATIONAL BUSINESS, INCLUDING SOUTH AFRICAN EXPORTS, GREW BY A PLEASING 19.5% FOR 3 MONTHS ENDED DEC 2017​

* ‍SOUTH AFRICAN REVENUE DECLINED BY 5.2% LARGELY DUE TO SALES PRICE DEFLATION IN SOFT COMMODITIES​ FOR 3 MONTHS ENDED DEC 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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