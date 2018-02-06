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February 6, 2018 / 9:16 PM / in 18 hours

BRIEF-Pioneer Natural Resources Increases Dividend On Common Shares And Announces Common Share Repurchase Program

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - Pioneer Natural Resources Co:

* PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY INCREASES DIVIDEND ON COMMON SHARES AND ANNOUNCES COMMON SHARE REPURCHASE PROGRAM

* PIONEER NATURAL RESOURCES - ‍BOARD APPROVED COMMON STOCK REPURCHASE PROGRAM TO OFFSET IMPACT OF DILUTION ASSOCIATED WITH ANNUAL EMPLOYEE STOCK AWARDS​

* PIONEER NATURAL RESOURCES CO - ‍STOCK REPURCHASE PROGRAM ALLOWS FOR UP TO $100 MILLION OF COMMON STOCK TO BE REPURCHASED DURING 2018​

* PIONEER NATURAL RESOURCES - BOARD APPROVED STOCK REPURCHASE PROGRAM FOR UP TO $100 MILLION OF COMMON STOCK TO BE REPURCHASED DURING 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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