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May 3, 2018 / 3:09 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Pioneer Natural Resources Says May Boost 2018 Capital Budget

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Pioneer Natural Resources Co:

* CHIEF EXECUTIVE TIM DOVE SAYS FIRM IN ‘EXCELLENT SHAPE’ WITH ADEQUATE TAKEAWAY CAPACITY FROM PERMIAN FOR OIL, GAS

* CEO: ‘WE HAVE EXTENSIVE FIRM TRANSPORT AGREEMENTS FOR OIL AND GAS’

* CEO SAYS CONSIDERING ADDING MORE PERMIAN DRILLING RIGS LATER IN 2018

* CEO SAYS SEEING SOME PERMIAN OILFIELD SERVICE COST INFLATION

* CEO SAYS LIKELY TO INCREASE 2018 CAPITAL BUDGET

* HAD PREVIOUSLY FORECAST 2018 CAPITAL BUDGET OF $2.9 BILLION

* CEO SAYS STILL PLANS TO SPEND WITHIN 2018 CASH FLOW, ESTIMATED AT ROUGHLY $3.2 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Ernest Scheyder)

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