FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 28, 2018 / 8:15 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Pioneer Reports Q4 Loss Of $0.51 Per Share From Cont Ops

Reuters Staff

1 Min Read

March 28 (Reuters) - Pioneer Power Solutions Inc:

* PIONEER REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 REVENUE FELL 4.4 PERCENT TO $23.6 MILLION

* PIONEER POWER SOLUTIONS - ‍SALES BACKLOG (REFLECTING CONTINUING OPERATIONS) AT DECEMBER 31, 2017 WAS ABOUT $28.9 MILLION VERSUS $27.9 MILLION AT DECEMBER 31, 2016​

* ‍MANAGEMENT EXPECTS COMPANY TO GENERATE HIGH-SINGLE-DIGIT GROWTH IN REVENUES FROM CONTINUING OPERATIONS FOR 2018 ​

* ‍IN ADDITION, MANAGEMENT EXPECTS TO INCREASE ADJUSTED EBITDA FOR FULL YEAR OF 2018 COMPARED TO 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +1 646 223 8780)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.