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May 2, 2018 / 11:28 AM / in 2 hours

BRIEF-Pitney Bowes Reports Q1 Adjusted EPS $0.30

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Pitney Bowes Inc:

* PITNEY BOWES ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* PITNEY BOWES INC Q1 GAAP SHR $0.28

* PITNEY BOWES INC Q1 REVENUE $983 MLN VS I/B/E/S VIEW $930.4 MLN

* PITNEY BOWES INC Q1 SHR VIEW $0.29 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* PITNEY BOWES-REAFFIRMING ANNUAL GUIDANCE AND UPDATING SOLELY TO REFLECT IMPACT OF DEFINITIVE AGREEMENT TO SELL PRODUCTION MAIL AND SUPPORTING SOFTWARE

* PITNEY BOWES INC SAYS FY 2018 ADJUSTED EPS IS NOW EXPECTED TO BE IN RANGE OF $1.15 TO $1.30

* PITNEY BOWES INC SAYS FY 2018 REVENUE, ON CONSTANT CURRENCY BASIS, NOW EXPECTED TO BE IN RANGE OF 11 PERCENT TO 15 PERCENT GROWTH

* PITNEY BOWES INC FY2018 SHR VIEW $1.45, REV VIEW $3.89 BLN — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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