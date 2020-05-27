Healthcare
May 27, 2020 / 10:10 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Pivotal Phase III Trial Of Abaloparatide-SC In Japanese Women And Men With Osteoporosis Achieves Primary Endpoint

1 Min Read

May 27 (Reuters) - Radius Health Inc:

* PIVOTAL PHASE III TRIAL OF ABALOPARATIDE-SC IN JAPANESE WOMEN AND MEN WITH OSTEOPOROSIS ACHIEVES PRIMARY ENDPOINT

* RADIUS HEALTH - RADIUS PARTNER TEIJIN PHARMA SUBMITTED NEW DRUG APPLICATION FOR ABALOPARATIDE-SC FOR TREATMENT OF OSTEOPOROSIS IN JAPAN

* RADIUS HEALTH - APPLICATION BASED ON POSITIVE RESULTS OF PHASE III CLINICAL STUDY OF ABALOPARATIDE-SC IN JAPAN

* RADIUS HEALTH - STUDY ACHIEVED EFFICACY ENDPOINT WITH SIGNIFICANT INCREASE IN LUMBAR SPINE BONE MINERAL DENSITY AT 18 MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below