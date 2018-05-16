BRIEF-Pizza Hut And Telepizza Group Announce International Growth Alliance

May 16 (Reuters) -
* PIZZA HUT AND TELEPIZZA GROUP ANNOUNCE LANDMARK INTERNATIONAL GROWTH ALLIANCE
* PIZZA HUT - CO, TELEPIZZA ANNOUNCE ALLIANCE TO ACCELERATE GROWTH ACROSS LATIN AMERICA (EXCLUDING BRAZIL), CARIBBEAN, SPAIN, PORTUGAL AND SWITZERLAND
* PIZZA HUT - TRANSACTION IS NOT EXPECTED TO HAVE A SIGNIFICANT IMPACT ON YUM BRANDS’ CORE OPERATING RESULTS OR CASH FLOWS OVER NEXT FEW YEARS
* PIZZA HUT - LONG-TERM ALLIANCE INVOLVES TELEPIZZA GROUP OPENING 1,300 NEW STORES OVER THE NEXT 10 YEARS ACROSS REGIONS COVERED IN ALLIANCE
* PIZZA HUT - DEAL DOUBLES PIZZA HUT’S FOOTPRINT IN THE REGIONS COVERED BY THE ALLIANCE Source text for Eikon: Further company coverage: