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May 16, 2018 / 6:10 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Pizza Hut And Telepizza Group Announce International Growth Alliance

Reuters Staff

1 Min Read

May 16 (Reuters) -

* PIZZA HUT AND TELEPIZZA GROUP ANNOUNCE LANDMARK INTERNATIONAL GROWTH ALLIANCE

* PIZZA HUT - CO, TELEPIZZA ANNOUNCE ALLIANCE TO ACCELERATE GROWTH ACROSS LATIN AMERICA (EXCLUDING BRAZIL), CARIBBEAN, SPAIN, PORTUGAL AND SWITZERLAND

* PIZZA HUT - TRANSACTION IS NOT EXPECTED TO HAVE A SIGNIFICANT IMPACT ON YUM BRANDS’ CORE OPERATING RESULTS OR CASH FLOWS OVER NEXT FEW YEARS

* PIZZA HUT - LONG-TERM ALLIANCE INVOLVES TELEPIZZA GROUP OPENING 1,300 NEW STORES OVER THE NEXT 10 YEARS ACROSS REGIONS COVERED IN ALLIANCE

* PIZZA HUT - DEAL DOUBLES PIZZA HUT’S FOOTPRINT IN THE REGIONS COVERED BY THE ALLIANCE Source text for Eikon: Further company coverage:

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