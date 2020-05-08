Healthcare
May 8, 2020 / 1:11 PM / Updated 4 hours ago

BRIEF-PKP Cargo Prelim April Transport Volume Drop Over 25%

1 Min Read

May 8 (Reuters) - PKP Cargo SA:

* ON CORONAVIRUS: RECORDS NEGATIVE IMPACT ON GROUP’S ACTIVITIES

* ON CORONAVIRUS: RECORDS ABOUT 20% DROP IN Q1 TRANSPORT VOLUMES VERSUS PREVIOUS YEAR

* ON CORONAVIRUS: PRELIM APRIL TRANSPORT VOLUME DROP OVER 25% Y/Y

* ON CORONAVIRUS: SEES CONTINUATION OF DOWNTREND IN COMING MONTHS

* ON CORONAVIRUS: AGREES WITH TRADE UNIONS TO 10% DROP IN WORK TIME, WAGES

* ON CORONAVIRUS: SIGNIFICANT IMPACT ON CURRENT TRANSPORT VOLUMES DUE TO DELAY IN PROJECT BY KEY CLIENT ARCELORMITTAL POLAND Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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