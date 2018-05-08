BRIEF-Planet Fitness Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share $0.27

May 8 (Reuters) - Planet Fitness Inc:
* PLANET FITNESS, INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 RESULTS
* Q1 REVENUE $121.3 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $115.8 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.27 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES 2018 TOTAL REVENUE INCREASE OF APPROXIMATELY 20% AS COMPARED TO YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017
* SEES 2018 SYSTEM-WIDE SAME STORE SALES GROWTH IN HIGH SINGLE DIGIT RANGE
* SEES 2018 ADJUSTED NET INCOME AND ADJUSTED NET INCOME PER DILUTED SHARE TO INCREASE APPROXIMATELY 40%
* QTRLY SYSTEM-WIDE SAME STORES SALES INCREASED 11.1% Source text for Eikon: Further company coverage: