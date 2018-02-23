BRIEF-Planet.Fr FY Revenue Up At EUR 8.2‍​ Million

Feb 23 (Reuters) - PLANET.FR SA:
* FY REVENUE EUR 8.2 MILLION VERSUS EUR 7.5 MILLION YEAR AGO
* FY NET INCOME EUR 1.4 MILLION VERSUS EUR 1.9 MILLION YEAR AGO
* FY ADVERTISING REVENUE EUR 6.8 MILLION VERSUS EUR 6.4 MILLION YEAR AGO
* SEES IN 2018 AMOUNT OF INVESTMENTS AT SAME LEVEL AS THAT OF 2017
* WILL PROPOSE AT NEXT AGM TO CHANGE NAME TO PLANET MEDIA SA
* FY GROSS OPERATING INCOME EUR 3.5 MILLION VERSUS EUR 2.7 MILLION YEAR AGO
* TARGETS IN 2018 CONTINUED GROWTH OF ABSOLUTE VALUE OF ITS GROSS OPERATING INCOME
* PROPOSES DIVIDEND OF 0.08 EUR PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)