Healthcare
March 17, 2020 / 4:47 PM / Updated 9 minutes ago

BRIEF-Plastivaloire Decides To Gradually Close All Production Sites In France

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Plastiques du Val de Loire SA :

* ON CORONAVIRUS: GIVEN THE EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES CAUSED BY THE HEALTH CRISIS OF THE CORONAVIRUS (COVID-19) AND GOVERNMENT RECOMMENDATIONS, THE PLASTIVALOIRE GROUP HAS DECIDED TO GRADUALLY CLOSE ALL OF ITS PRODUCTION SITES IN FRANCE

* SIMILAR MEASURES ARE TAKEN ON EUROPEAN SITES DEPENDING ON THE LOCAL HEALTH CONTEXT AND GOVERNMENT RECOMMENDATIONS - ALWAYS IN CONSULTATION WITH CUSTOMERS

* THE DURATION OF CLOSURE WILL DEPEND ON THE EVOLUTION OF THE HEALTH SITUATION AND GOVERNMENT DECISIONS Source text bit.ly/3d9KLPG Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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