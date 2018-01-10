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January 10, 2018 / 12:13 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Platform Specialty Products Sees 2018 Capex Of About $100 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 10 (Reuters) - Platform Specialty Products Corp:

* PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS CORP - EXPECTS ADJUSTED EBITDA FOR 2018 TO BE IN RANGE OF $860 MILLION TO $890 MILLION

* PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS CORP - REAFFIRMS ITS 2017 ADJUSTED EBITDA GUIDANCE RANGE OF $810 MILLION TO $830 MILLION

* PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS CORPORATION ANNOUNCES PRELIMINARY 2018 FINANCIAL GUIDANCE

* PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS CORP - SEES 2018 CAPITAL EXPENDITURES OF APPROXIMATELY $100 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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