BRIEF-Platinum Group Metals announces Hanwa Co. Ltd. to join Waterberg Joint Venture

March 9 (Reuters) - Platinum Group Metals Ltd:
* ANNOUNCES DIVERSIFIED JAPANESE TRADING COMPANY HANWA CO. LTD. TO JOIN WATERBERG JOINT VENTURE
* PLATINUM GROUP METALS -IMPALA PLATINUM PAID $30 MILLION FOR A 15% INTEREST IN WATERBERG PROJECT INCLUDING A RIGHT OF FIRST REFUSAL FOR CONCENTRATE OFFTAKE
* PLATINUM GROUP METALS - JAPAN OIL, GAS AND METALS NATIONAL CORP AND HANWA SIGNED MOU TO TRANSFER PART OF JOGMEC’S INTEREST IN WATERBERG JV
* WINNER OF BIDDING WAS HANWA, AND JOGMEC WILL NOW START NEGOTIATION ON TERMS OF TRANSFER WITH HANWA Source text for Eikon: Further company coverage: