April 26 (Reuters) - Platzer Fastigheter Holding AB (publ):

* Q1 RENTAL INCOME SEK 259 MILLION VERSUS SEK 251 MILLION YEAR AGO

* Q1 PROFIT FROM PROPERTY MANAGEMENT SEK 123 MILLION VERSUS SEK 126 MILLION YEAR AGO