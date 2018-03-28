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March 28, 2018 / 8:55 AM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Playboy Enterprises Suspends Activity On Facebook At This Time

Reuters Staff

1 Min Read

March 28 (Reuters) - Playboy Enterprises Inc:

* PLAYBOY ENTERPRISES - “FOR YEARS, IT HAS BEEN DIFFICULT FOR PLAYBOY TO EXPRESS OUR VALUES ON FACEBOOK DUE TO ITS STRICT CONTENT AND POLICY GUIDELINES”

* PLAYBOY - HAVE BEEN FACED WITH ONLY ALTERNATIVE BEING TO ALTER PLAYBOY’S VOICE IN ORDER TO MEET FACEBOOK’S VIEWS OF WHAT IS AND IS NOT APPROPRIATE

* PLAYBOY - RECENT NEWS ABOUT FACEBOOK’S ALLEGED MISMANAGEMENT OF USERS’ DATA HAS SOLIDIFIED DECISION TO SUSPEND ACTIVITY ON PLATFORM AT THIS TIME Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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