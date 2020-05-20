BRIEF-Playtech PLC Says Had Strong Q1 With Adjusted EBITDA Of EUR 117 Mln

May 20 (Reuters) - Playtech PLC:
* TRADING AND COVID-19 UPDATE
* SIGNIFICANT OPERATIONAL PROGRESS WITH EXISTING AND NEW TIER-1 LICENSEES AND OVER 20 NEW BRANDS ADDED
* CLAIRE MILNE APPOINTED AS INTERIM CHAIRMAN TO PROVIDE CONTINUITY AND STABILITY
* RESULTS FOR MARCH AS A WHOLE WERE IN LINE WITH COMPANY’S ORIGINAL PRE-COVID-19 EXPECTATIONS
* ADJUSTED EBITDA OF EUR 23 MILLION FOR APRIL, WITH ADJUSTED EBITDA FOR FIRST FOUR MONTHS OF 2020 TOTALLING EUR 140 MILLION
* RENEGOTIATED PAYMENT TERMS OF CONTINGENT CONSIDERATION PAYABLE RELATED TO PLAYTECH BGT SPORTS BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage: