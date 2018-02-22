BRIEF-Playtech Posts FY Adjusted Net Profit At ‍231.4​ Mln Euros

Feb 22 (Reuters) - Playtech Plc:
* FY ADJUSTED EBITDA AT 322.1 MILLION EUROS VERSUS 302.2 MILLION EUROS YEAR AGO
* AVERAGE DAILY REVENUE IN B2B GAMING DIVISION FOR FIRST 51 DAYS OF Q1 2018, WAS DOWN 11% ON Q1 2017
* FY ADJUSTED NET PROFIT AT 231.4 MILLION EUROS VERSUS 202.9 MILLION EUROS YEAR AGO
* EXCLUDING ASIA, AVERAGE DAILY REVENUE IN B2B GAMING DIVISION FOR FIRST 51 DAYS OF Q1 2018 WAS UP 3% ON Q1 2017
* FY FINANCIAL DIVISION REVENUE OF 84.9 MILLION EUROS VERSUS 65.6 MILLION EUROS YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)