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Consumer Goods and Retail
April 12, 2018 / 5:14 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Playtech To Buy 70.6 Pct Of Snaitech From Global Games And Oi-Games

Reuters Staff

1 Min Read

April 12 (Reuters) - Snaitech SpA:

* PLAYTECH TO BUY 70.6 PERCENT OF SNAITECH FROM GLOBAL GAMES AND OI-GAMES

* PURCHASE PRICE IS EQUAL TO A TOTAL AMOUNT OF EUR 291 MILLION

* PURCHASE PRICE WILL BE PAID BY PLAYTECH THROUGH ITS OWN CASH RESOURCES AND NEW DEBT FACILITIES

* AFTER CLOSING, PLAYTECH TO BE REQUIRED TO MAKE MANDATORY TAKEOVER OFFER FOR ALL REMAINING SHARES

* FOLLOWING THE MANDATORY TAKEOVER OFFER, PLAYTECH INTENDS TO DELIST SNAITECH

* MANDATORY TAKEOVER OFFER SHOULD BE COMPLETED BY THE LAST QUARTER OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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