Healthcare
March 27, 2020 / 4:26 PM / Updated an hour ago

BRIEF-PLC FY Net Result Turns To Loss Of EUR 2.5 Mln

1 Min Read

March 27 (Reuters) - PLC SpA:

* FY TOTAL REVENUE EUR 45.6 MILLION VERSUS EUR 49.9 MILLION YEAR AGO

* FY NET LOSS EUR 2.5 MILLION VERSUS PROFIT EUR 5.0 MILLION YEAR AGO

* FOR 2020, EXCLUDING POSSIBLE EFFECTS FROM MEASURES FOR COVID-19 CONTAINMENT, WHICH CANNOT BE ESTIMATED TO DATE, FORECASTS FOR RETURN TO MARGIN IN LINE WITH TREND OF 2017-2018 ARE CONFIRMED

* BOARD POSTPONES ADOPTION OF A NEW INDUSTRIAL PLAN TO MORE FULLY EVALUATE POTENTIAL EFFECTS OF COVID-19 ON FUTURE OPERATING ACTIVITIES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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