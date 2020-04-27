Healthcare
April 27, 2020 / 6:55 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Plenitude Says Co Will Be Closing Ops Of 3 Hotels

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Plenitude Bhd:

* WILL BE CLOSING OPERATIONS OF 3 HOTELS, MERCURE PENANG BEACH, PENANG, THE GURNEY RESORT HOTEL & RESIDENCES, PENANG AND TRAVELODGE IPOH

* WILL BE DOWNSIZING OPERATIONS IN OTHER HOTELS OWNED BY CO

* CLOSURE AND DOWNSIZING OF HOTEL BUSINESS OPERATIONS DUE TO COVID-19 PANDEMIC WHICH SEVERELY IMPACTED CO’S HOSPITALITY BUSINESSES

* WITH DOMESTIC & WORLDWIDE TRAVEL RESTRICTIONS, CO’S HOTELS HAVE SUFFERED SIGNIFICANT DECREASE OF BUSINESS Source text here Further company coverage:

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