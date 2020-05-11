Healthcare
May 11, 2020 / 10:15 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Pliant Therapeutics Inc Files For IPO

1 Min Read

May 11 (Reuters) - Pliant Therapeutics Inc:

* PLIANT THERAPEUTICS INC FILES FOR IPO OF UP TO $86.3 MILLION - SEC FILING

* PLIANT THERAPEUTICS INC SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE ITS COMMON STOCK LISTED ON NASDAQ GLOBAL MARKET UNDER THE SYMBOL “PLRX”

* PLIANT THERAPEUTICS INC SAYS CITIGROUP, COWEN, PIPER SANDLER ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* PLIANT THERAPEUTICS INC SAYS NEEDHAM & COMPANY IS AMONG LEAD MANAGER TO IPO

* PLIANT THERAPEUTICS INC SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text: (bit.ly/2YPWM8e)

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