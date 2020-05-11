BRIEF-Pliant Therapeutics Inc Files For IPO

May 11 (Reuters) - Pliant Therapeutics Inc:
* PLIANT THERAPEUTICS INC FILES FOR IPO OF UP TO $86.3 MILLION - SEC FILING
* PLIANT THERAPEUTICS INC SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE ITS COMMON STOCK LISTED ON NASDAQ GLOBAL MARKET UNDER THE SYMBOL “PLRX”
* PLIANT THERAPEUTICS INC SAYS CITIGROUP, COWEN, PIPER SANDLER ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* PLIANT THERAPEUTICS INC SAYS NEEDHAM & COMPANY IS AMONG LEAD MANAGER TO IPO
* PLIANT THERAPEUTICS INC SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text: (bit.ly/2YPWM8e)