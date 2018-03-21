FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 21, 2018 / 10:22 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Plug Power Announces Private Offering Of $100 Mln Of Convertible Senior Notes

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - Plug Power Inc:

* PLUG POWER INC. ANNOUNCES PRIVATE OFFERING OF $100 MILLION OF CONVERTIBLE SENIOR NOTES

* PLUG POWER INC - INTENDS TO OFFER $100 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2023

* PLUG POWER INC - EXPECTS TO ENTER PREPAID FORWARD STOCK PURCHASE TRANSACTIONS WITH INITIAL PURCHASERS OR THEIR RESPECTIVE AFFILIATES

* PLUG POWER INC - PURSUANT TO PREPAID FORWARD STOCK PURCHASE TRANSACTIONS CO TO BUY ABOUT $20 MILLION WORTH OF ITS COMMON STOCK Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.