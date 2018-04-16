BRIEF-Pluralsight Inc Files For IPO Of Up To $100 Million

April 16 (Reuters) - Pluralsight Inc:
* PLURALSIGHT INC FILES FOR IPO OF UP TO $100 MILLION – SEC FILING
* PLURALSIGHT INC SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE ITS CLASS A COMMON STOCK LISTED ON NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET UNDER THE SYMBOL “PS”
* PLURALSIGHT INC SAYS MORGAN STANLEY, J.P. MORGAN, BARCLAYS ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* PLURALSIGHT INC SAYS BOFA MERRILL LYNCH, FIRST ANALYSIS SECURITIES CORP, NEEDHAM & COMPANY ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* PLURALSIGHT INC SAYS RAYMOND JAMES, SUNTRUST ROBINSON HUMPHREY ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* PLURALSIGHT INC SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text: bit.ly/2HCAJr0