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December 18, 2017 / 7:14 AM / a day ago

BRIEF-Plus500 Says ‍Will Wait For Conclusion Of Consultation Expected In Jan 2018

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - Plus500 Ltd:

* ‍PROVIDES AN UPDATE REGARDING RECENT STATEMENT BY ESMA, EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY​

* ‍WELCOMES ESMA STATEMENT AND STRONG REGULATORY FRAMEWORK THAT THIS WILL BRING TO INDUSTRY​

* ‍AS AT JANUARY 2017, PLUS500 REMOVED ITS BONUS SCHEMES FOR VAST MAJORITY OF ITS OPERATIONS​

* ‍WILL WAIT FOR CONCLUSION OF CONSULTATION EXPECTED IN JANUARY 2018 TO UNDERSTAND WHERE IT WILL NEED TO IMPLEMENT NECESSARY ADJUSTMENTS TO ITS BUSINESS MODEL​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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