FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
North Korea
Iran
Technology
Myanmar
Investigations
Future Of Money
Politics
CES 2018
U.S.
Commentary
#Funds News
January 12, 2018 / 12:11 PM / in 2 hours

BRIEF-PNC Financial Reports FY2017 Net Income $5.4 Billion

Reuters Staff

2 Min Read

Jan 12 (Reuters) - PNC Financial Services Group Inc:

* PNC REPORTS RECORD FULL YEAR 2017 NET INCOME OF $5.4 BILLION, $10.36 DILUTED EPS

* Q4 REVENUE $4.3 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $4.18 BILLION

* QTRLY DILUTED EARNINGS PER COMMON SHARE $4.18 ‍​

* QTRLY NET INTEREST INCOME OF $2.3 BILLION WAS STABLE WITH Q3

* TRANSITIONAL BASEL III COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL RATIO WAS AN ESTIMATED 10.4 PERCENT AT DEC 31, 2017

* TOTAL LOANS AT DECEMBER 31, 2017 DECLINED $.6 BILLION COMPARED WITH SEPTEMBER 30, 2017‍​

* QTRLY PROVISION FOR CREDIT LOSSES WAS $125 MILLION, A DECLINE OF $5 MILLION FROM PREVIOUS QUARTER

* PNC FINANCIAL SERVICES GROUP - PRO FORMA FULLY PHASED-IN BASEL III COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL RATIO WAS AN ESTIMATED 9.8 PERCENT AT DEC 31, 2017

* QTRLY NET INTEREST MARGIN WAS 2.88 PERCENT COMPARED WITH 2.91 PERCENT IN THE THIRD QUARTER‍​

* NET CHARGE-OFFS INCREASED TO $123 MILLION FOR Q4 COMPARED WITH $106 MILLION FOR Q3

* 4Q17 IMPACT ON NET INCOME FROM TAX LEGISLATION AND SIGNIFICANT ITEMS‍​ $911 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.20 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY NON-GAAP EPS EXCLUDING IMPACT OF TAX LEGISLATION & SIGNIFICANT ITEMS $2.29‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.