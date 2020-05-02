Healthcare
May 2, 2020 / 1:02 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-PNC Update On Paycheck Protection Program Support

1 Min Read

May 1 (Reuters) - PNC Financial Services Group Inc:

* PNC UPDATE ON PAYCHECK PROTECTION PROGRAM SUPPORT

* PNC FINANCIAL - U.S. SBA REGISTERED MORE THAN 70,500 PAYCHECK PROTECTION PROGRAM LOANS TOTALING $14 BILLION FOR PNC SMALL BUSINESS CUSTOMERS (ADDS DROPPED WORDS)

* OF LOANS FOR PNC CUSTOMERS PROCESSED AND REGISTERED WITH SBA, 85% WERE FROM PNC’S BUSINESS BANKING SEGMENT

* ABOUT 79% OF REGISTERED LOANS WERE FOR AMOUNTS OF $150,000 OR LESS, WITH AN ADDITIONAL 17% FOR AMOUNTS BETWEEN $150,000 AND $1 MLN Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below