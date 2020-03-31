BRIEF-PNE FY EBIT At EUR 19.0 Million

March 31 (Reuters) - PNE AG:
* IN 2019 FISCAL YEAR, PNE GROUP GENERATED EARNINGS BEFORE INTEREST, TAXES, DEPRECIATION AND AMORTISATION (EBITDA) OF APPROX. EURO 31.6 MILLION
* WE ARE EXPECTING POSITIVE EBITDA OF EURO 15 TO 20 MILLION AND EBIT OF EURO 5 TO 10 MILLION FOR GROUP’S DEFINED GUIDANCE FOR 2020 FISCAL YEAR
* INVESTMENTS IN COMPANY’S OWN PORTFOLIO ARE TO BE INCREASED
* GOAL IS TO TRANSFER UP TO 500 MW INTO PNE’S OWN OPERATIONS BY END OF 2023
* THERE MAY BE SHIFTS IN OPERATING BUSINESS AS REGARDS SALE OF PROJECT RIGHTS AND PROJECT IMPLEMENTATION FROM 2020 TO 2021 AND FROM 2021 TO 2022 DUE TO CORONAVIRUS
* CORONAVIRUS EFFECT HAS ALREADY BEEN TAKEN INTO ACCOUNT IN GUIDANCE
* AT THIS POINT IN TIME, WE ASSUME THAT THERE SHOULD BE NO SIGNIFICANT IMPACT ON OUR BUSINESS IN MEDIUM TO LONG TERM Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)